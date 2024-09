Indagini da approfondire | la richiesta di Melania può stravolgere le elezioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) «Il tentativo di mettere fine alla vita di mio marito è stata una esperienza orribile e angosciante su cui ora è caduto il silenzio che pesa. Non riesco a non pensare: perché gli agenti non hanno arrestato l'assalitore prima? C'è certamente di più su questa storia e dobbiamo scoprire la verità», ha affermato ieriTrump, in un video pubblicato su X poche ore prima dell'inizio del dibattito fra il marito e Kamala Harris considerato cruciale in vista del voto del prossimo novembre. Per motivi di sicurezza, la moglie di Donald Trump non può intervenire direttamente negli eventi pubblici della campagna elettorale. Lo fa attraverso i social network, con poche parole ben mirate. Senza nessuna accusa specifica, ma con unadi fare chiarezza sull'evento accaduto il 13 luglio 2024 durante una fiera agricola a Meridian, alla periferia ovest di Butler, in Pennsylvania.