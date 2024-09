Fiumicino al Parco Da Vinci torna la rassegna Car boot sale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – Settembre mese di rientri e riavvii e – come da tradizione –alDala grandedel “Car”: l’occasione che ildà ai suoi affezionati clienti di vendere e comprare merce di seconda mano. Un appuntamento che – da qualche anno – trova una grande risposta da parte del pubblico sempre più attento agli acquisti sostenibili o alla ricerca di articoli d’altri tempi. O ancora di coloro che cercano un modo per disfarsi di oggetti in buono stato ma non più utilizzati. Car, i dettagli Domenica 15 settembre, nello spazio antistante lo store Bonetti e America Graffiti dalle 10 in poi, tutti pronti quindi ad aprire i cofani delle auto che diventano così veri e propri negozi a cielo aperto per riciclare la roba vecchia.