Costo della vita e tassi alti Il debito sale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "In questa prima parte dell’anno, sia la quota di soggetti che ricorrono al credito, sia l’esposizione residua risultano in crescita, probabilmente a causa delle aumentate spese dovute aidi interesse ancorae all’elevato, ma con un’attenzione alla sostenibilitàrata mensile". Beatrice Rubini (nella foto), direttricelinea Mister Credit di Crif, sintetizza così i primi sei mesi del 2024. "Sono i prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi quali auto, moto, elettronica ed elettrodomestici, articoli di arredamento, viaggi, a risultare la forma di finanziamento più diffusa, con una quota che arriva quasi al 50% del totale. La quota di prestiti personali rimane sostanzialmente stabile". In Lombardia il primo semestre si è chiuso con una crescita del 5% dei mutui richiesti e del 3% dell’importo richiesto (164.340 euro).