A piazza Risorgimento traffico rivoluzionato | la nuova viabilità per il Giubileo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024)comeCavour. Partono domani, con annesse modifiche alladell'area, i cantieri che trasformeranno una delle più importanti piazze di Prati in vista del. Secondo il progetto di riqualificazione, che vale in tutto 14 milioni di euro ed è organizzato in due fasi (la seconda da fine 2025),diventerà per il 75% pedonale, dal 52% attuale, con le auto bandite dal lato del Vaticano mentre ci sarà il doppio senso di marcia sulla parte di via Ottaviano. Intanto, per evitare il caos, la zona sarà presidiata da decine di vigili.