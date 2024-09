WWE | Grande accoglienza per Bret Hart ma poi arriva GUNTHER

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 10 settembre 2024) Ieri notte Monday Night Raw è andato in scena da Calgary, Alberta, Canada con il beniamino di casa“The Hitman”ospite della serata. L’Hall Of Famer è stato accolto alladal pubblico e ha portato con se un importante annuncio, ossia che Survivor Series si svolgerà sempre in Canada, a Vancouver, nel prossimo mese di novembre. Poi, però, èto il World Heavyweight Championa rovinare la festa. “Il mio preferito era Goldberg” La festa per il ritorno di“The Hitman”è stata rovinata dall’arrivo del World Heavyweight Champion. Il Ring General ha interrotto il segmento dell’Hall Of Famer con intenzioni poco amichevoli. Infatti, dopo aver ammesso che il canadese gode del rispetto e dell’ammirazione di tutto il backstage, ha “rivelato” come il suo wrestler preferito sia sempre stato Goldberg.