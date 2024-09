Vigevano stretta sugli ecofurbetti | nuove fototrappole in arrivo nei punti dove viene abbandonata la spazzatura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024)(Pavia), 10 settembre 2024 – Una nuova manovra per scoraggiare il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti, una pratica che, nonostante l’aumento dei controlli che si è registrato nel tempo, non è stata ancora sradicata. Per questo a partire da metà mese, la polizia locale dipotrà contare su 15“, le strumentazioni che vengono installate e poi spostate periodicamente nei luoghi sensibili del territorio cittadino con l’obiettivo di cogliere sul fatto chi abbandona rifiuti, spesso ingombranti e in qualche caso anche pericolosi, che al contrario dovrebbero seguire un preciso iter per lo smaltimento. L’abbandono dei rifiuti è un problema che si è acuito negli ultimi anni tanto da spingere il comando di via San Giacomo ad intensificare l’attività di controllo del territorio che, tra pochi giorni, verrà ulteriormente potenziata.