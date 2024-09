Tinta bionda rossa o brunette? Quali sono gli hair look perfetti per cominciare con stile l' autunno 2024? Ecco alcuni spunti dalle star

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 10 settembre 2024) Da Angelina Jolie a Demi Moore, passando per Cate Blanchett e Amy Adams.le ispirazioni per i tagli di capelli e la colorazione nell’/Inverno/2025. Chioma dalla colorazione bronde liscia e voluminosaAngelina Jolie La colorazione bronde (brown + blonde) di ultima tendenza è un capolavoro di sfumature glowy, che spazia con armonia dalla shade cenere delle radici fino alle punte in biondo dorato chiarissimo. Leggi anche › Al Toronto Film Festival di scena (anche) le nuove tendenze capelli-Inverno/2025 Caschetto short bombato Cate Blanchett Un taglio cortissimo ad altezza mento, con onde appena mosse ma ben definite. La riga laterale, con ricrescita scura di pochi millimetri, che crea un ciuffo bombato che allunga il volume verso l’alto.