Tajani | Vogliamo lavorare sulle aliquote Irpef passando dal 35 al 33% fino a 60 000 euro di reddito

(Di martedì 10 settembre 2024) ROMA – “dal 35 al 33%a 60.000di, alzando dunque il tetto minimo di chi trae beneficio. Riteniamo necessaria una zona ‘zero tasse’ai 12.000”. Lo ha riferito stamattina il vicepremier Antonioal termine dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Sembra tramontata la possibilità di un interventopensioni anticipate come quota 41, mentre lo stessoinsiste “sempre trovando le coperture” su “un ulteriore interventopensioni minime”. Il governo sarebbe orientato anche a reperire fondi, si punta ad almeno due miliardi, per aumentare le risorse del fondo per il servizio sanitario nazionale.