Olanda-Germania oggi in tv | orario canale e diretta streaming Nations League 2024 2025

(Di martedì 10 settembre 2024) L’ospita lanel match valido per la seconda giornata della UEFA. Il big match della serata tra due squadre che hanno impressionato nel primo turno della competizione: la formazione di Koeman ha rifilato un netto 5-2 alla Bosnia, mentre i tedeschi hanno fatto ancora meglio sconfiggendo per 5-0 l’Ungheria. Appuntamento alle ore 20:45 di, martedì 10 settembre. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di(tranne quelle dell’Italia). Il match sarà invece visibile gratuitamente in, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa.in tv:SportFace.