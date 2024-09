Cinzia Dal Pino uccide il ladro investendolo col suv | il VIDEO agghiacciante Gli è passata sopra tre volte

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Unshock sta facendo il giro del web:Dal, nota imprenditrice di Viareggio, ha investito e ucciso unche le aveva rubato la borsetta. Le telecamere di sicurezza della zona hanno immortalato il drammatico momento, in cui la donna, 65enne, passa piùcon il suo suv sul corpo della vittima, Said Malkoun, un algerino di 47 anni senza fissa dimora. Ora,Dalè accusata di omicidio volontario. Tutto ciò sta già alimentando discussioni in Rete, sulla giustizia fai-da-te e sulle tensioni sociali legate all’immigrazione. L’imprenditrice investe eun: la dinamica dell’incidente Dopo il furto della sua borsa,Dal, che opera nel settore del Turismo, si è lanciata all’inseguimento del, ritrovandolo in via Cop, nella zona della Darsena.