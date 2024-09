Tennis | Thoeni ' polemiche web senza senso Sinner italianissimo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. - (Adnkronos) - "sul web?, mi viene da ridere a sentire alcunedi qualche leone da tastiera sul fatto che non sarebbe italiano. Non gli va dato peso, tra l'altro parla benissimo l'italiano anche se il tedesco è la sua lingua madre. Mi permetto di dire che lo parla meglio di tanti italiani e chiuderei qui la questione". Così all'Adnkronos Gustav, campione olimpico di slalom gigante a Sapporo '72 e vincitore di 4 Coppe del mondo, altoatesino come Jannik. "Anche ai miei tempi c'era qualcuno che diceva queste cose, ora con i social è tutto amplificato ma ribadisco che non hafare. Dobbiamo essere orgogliosi che un campione comesia italiano", aggiunge