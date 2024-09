Serie C Femminile Esordio da sogno per la Jesina Aurora | 4-0 al Ravenna Women

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Pomeriggio da ricordare per le jesine: debutto stagione, prima volta al Carotti e super prestazione che è valsa la vittoria JESI, 9 Settembre 2024 – L’attesa è giunta al termine: ieri pomeriggio è ufficialmente ripartita la, con lache ha esordito in questo campionato nella sua nuova casa, lo storico comunale Carotti, battendo per 4-0 il. Non c’era sicuramente modo migliore per iniziare la stagione e inaugurare il nuovo campo di gioco della squadra di una roboante vittoria contro una squadra ben attrezzata che arrivava dallaB. Un pomeriggio indimenticabile per le leoncelle di mister Casaccia, che hanno controllato la gara dall’inizio alla fine, portandosi a casa i primi tre punti del campionato e la consapevolezza che quest’anno potranno essere protagoniste del girone B.