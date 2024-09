Nessun dorma il concerto per la Palestina | tutti gli ospiti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 9 settembre 2024) La musica, ancora una volta, grida alla pace.è ilche andrà in scena il 9 settembre a Milano e che ospiterà tantissimi artisti, uniti per lanciare un messaggio e un concreto aiuto umanitario. L’evento già sold out ha inaugurato anche una raccolta fondi per sostenere la. Una triste realtà che ormai prosegue da quasi un anno: lacontinua ad essere un atroce teatro di guerra nel conflitto tra Hamas e Israele. La musica italiana, seppur nel suo piccolo, cerca di fare la differenza. Con l’obiettivo di supportare la, infatti, è stato organizzato il, in scena il 9 settembre a Milano. Inuniti per lagli, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagGià allo scoppio della guerra in Ucraina la musica si era unita per lanciare un grido di pace.