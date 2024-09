La stella del West Ham tiene l’allenatore fuori dallo spogliatoio dopo la pesante sconfitta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il centrocampista delHam Tomas Soucek ha chiesto al manager della Repubblica Ceca Ivan Hasek di aspettarementre lui rimproverava i suoi compagni di squadral’umiliazione per 4-1 contro la Georgia. I cechi sono stati umiliati nella loro prima partita del Gruppo 1 della UEFA Nations League B contro la Georgia, sorpresa di Euro 2024. I gol di Khvicha Kvaratskhelia, Giorgi Chakvetadze, Georges Mikautadze e Giorgi Kochorashvili hanno portato la Georgia in vantaggio per 4-0 al 66° minuto a Tbilisi. Il centrocampista del Viktoria Plzen, Lukas Kalvach, è riuscito a segnare un gol per gli ospiti, ma si è rivelato una magra consolazione in una serata imbarazzante per la Repubblica Ceca, che quest’estate ha subito anche la delusione di Euro 2024, uscendo dalla fase a gironi con un solo punto.