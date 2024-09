Israele-Italia alle 20 45 dove vederla Formazioni | fuori Calafiori Spalletti pensa a un mini turvover

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Budapest, 9 settembre 2024 – Dopo la spettacolare vittoria in rimonta contro la Francia al Parco dei Principi di Parigi, l’di Sptti torna in campo questa sera20.45, per la seconda giornata del gruppo 2 di Nations League. Ancora in trasferta, Donnarumma e compagni saranno impegnati stavolta in Ungheria, alla Bozsik Arena di Budapest, la casa dell'Honved, lo stadio scelto dall'Uefa per ospitare le gare casalinghe di. Italy's midfielder #08 Sandro Tonali runs with the ball during the UEFA Nations League Group A2 football match between France and Italy at the Parc des Princes in Paris on September 6, 2024.