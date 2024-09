Highlights e gol Israele-Italia 1-2 | Nations League 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la seconda giornata della. A Budapest, in campo neutro, secondo successo per la Nazionale di Luciano Spalletti che parte a rilento rischiando in un paio di occasioni e poi, con il passare dei minuti, diventa padrone del campo e sblocca la partita grazie al colpo di petto di Davide Frattesi che trasforma alla perfezione l’assist di Dimarco. Nella ripresanon demorde e impensierisce Donnarumma, proprio nel momento migliore di, l’colpisce: Raspadori tira, il portiere respinge e Moise Kean ribadisce la palla in rete. Nel finale, sugli sviluppi di calcio piazzato, Abu Fani si coordina alla perfezione e trova il gol dell’1-2. Due partite, due vittorie e sei punti: l’riparte da qua.