Ai ducali basta una rete al 9’ L’Urbino non sbaglia all’esordio di campionato Battuta 1-0 la matricola Fabriano Cerreto

(Di lunedì 9 settembre 2024) 10 CALCIO (4-3-2-1): Alessandroni 6; Nisi 6,5, Tamagnini 6,5, Zancocchia 6 (43’ st Montesi sv), Giovane 6; Bellucci 6, Cusimano 7, Dalla Bona 6,5; Bardeggia 7,5 (20’ st Sartori 6), Boccioletti 7 (38st Pierpaoli sv); Sergiacomo 6 (15st Arcangeli 6). All. Mariani N. 6,5.(4-3-2-1): Mazzoni 6; Proietti Zolla 6,5, Grassi 5,5, Carnevali 5, Stortini 5,5; Gori 6,5, De Sanctis 5,5, Trillini 6,5; Nacciariti 6 (23’ st Marinelli 6), Bagnolo 5,5 (42’ st Crescentini sv); Conti 6. All. Caporali 6. Arbitro: Fiermonte di Macerata 6.: 9’ Bardeggia. Vittoria di misura delsulla. Partono subito forte i, che al 2’ sfiorano lacon un colpo di testa di Bellucci fuori di poco. Poi Nisi allunga per Bardeggia che scappa via, entra in area ma il suo tiro è ribattuto in angolo.