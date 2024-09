Verso Miss Italia La maceratese Boschi arriva alle finali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) "Irene, per tecontinua". In televisione avrebbero detto di sicuro così. E nella realtà è proprio quello che è successo ieri. Unadi 19 anni vivrà l’emozionante esperienza dellassima dell’85esima edizione del concorso di bellezza più famoso del Paese. Ieri, sul palco del Centro Vacanze De Angelis di Numana ad Ancona, Ireneè stata annunciata assieme ad altre 19 ragazze e così andrà ad unirsigià ammesse all’ultimo atto avendo vinto il titolo regionale (saranno 40 in tutto, laMarche è Vittoria Latini di Cupramontana). Per la prima volta la Riviera del Conero ospitava le prenazionali e tra le 219 concorrenti nutrivano speranze anche la ventenne Alessia Settimi di Civitanova e la diciottenne Giorgia Accorsi di Appignano. Purtroppo queste ultime non ce l’hanno fatta, mentre laha festeggiato la conquista dell’ambito pass.