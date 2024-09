Tragico schianto contro il guardrail ammaccature anomale sulla moto L’ipotesi di un altro mezzo coinvolto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Viareggio (Lucca), 8 settembre 2024 – Ci sono dellesul lato sinistro della Yamaha nera, una in particolare in corrispondenza del serbatoio, che non sarebbero compatibili con l’impattoilin cui Paolo Pardini ha perso la vita, a 51 anni appena compiuti, nella serata di lunedì 26 agosto. Dei segni che scavano nel dubbio; aprendo anche al– tra varie che dovranno essere verificate –, che qualcosa, o che qualcuno (un animale o un), quella sera, appena prima delle 22, lungo la Variante Aurelia possa aver urtato il centauro facendogli perdere illlo del. Spingendolo fuori strada, nellofatalela barriera di sicurezza.