Terremoto alla Juve è inevitabile | risoluzione del contratto

(Di domenica 8 settembre 2024), ladelcon l’addio definitivo è dietro l’angolo. Manca solo la sentenza ufficiale Il grande ritorno, sognato, voluto, spinto dai tifosi non ha dato i frutti sperati. E arrivati a questo punto solamente un ribaltone clamoroso della sentenza potrebbe riaccendere, semmai, le speranze. Altrimenti c’è una sola soluzione: laanticipata del. Motta, tecnico dellantus (Lapresse) – Ilveggente.itSono ore di attesa in casantus. Sono ore di attesa, soprattutto, per Paul Pogba. Il centrocampista francese, come sappiamo, si è preso 4 anni di squalifica per doping. E nei giorni scorsi – svela la Gazzetta dello Sport – ha presenziato all’udienza che si è tenuta a Losanna. Ha spiegato cosa è successo, ha cercato di far capire che con la questione doping non ha nulla a che fare.