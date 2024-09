Sienna Miller incendiaria sul red carpet a Venezia | trasparenze estreme e niente reggiseno | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Cala il sipario sul Festival di2024 con la vittoria di Pedor Almodovar e il suo La stanza accanto E per l'ultima serata, quella di sabato 7 settembre, ecco chi i vip hanno dato il meglio, o ci hanno provato, in termini di outfit. Tutti sul reda godersi il diluvio di flash dei fotografi. E tra chi ha colpito, e parecchio, per il look che ha mostrato al pubblico ecco, che era ainsieme a Kevin Costner per presentare il secondo capitolo di Horizon - An american saga, pellicola fuori concorso e diretta proprio da Costner. I due si sono presentati fianco a fianco sul redalla cerimonia di chiusura. Ma tutti gli occhi sono caduti proprio sulla: l'outfit, infatti, era molto audace.