Santacroce | Grandissima campagna acquisti per il Napoli ADL non ci ha mai abituato a questo

Fabiano, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW. Queste le sue parole: "Per il Napoli è stata una buona finestra di mercato, il presidente non ci ha mai deluso. Dispiace solo Lukaku sia stato preso tardi, ma i giocatori arrivati sono tutti di ottimo livello. L'acquisto migliore? Difficile dirlo, ma penso Buongiorno perché è giovane, italiano e bravo. Quello che darà più peso però sarà sicuramente Lukaku, già lo ha fatto vedere nei primi minuti in cui è stato in campo. Come è stata gestita la situazione Osimhen? Male, ma non ora, bensì l'anno scorso.