Nations League i risultati | la Spagna si riscatta Cristiano Ronaldo fa 901

(Di domenica 8 settembre 2024) In attesa della partita di lunedì tra Israele e Italia, si sono giocate altre partite della. Vittoria casalinga della Danimarca contro la Serbia e della Croazia contro la Polonia (decisiva una rete del centrocampista Modric). Il Portogallo divince contro la Scozia 2-1 (in gol Bruno Fernandes e proprio l’ex Juventus al gol numero 901 in carriera). Colpo 1-4 dellacontro la Svizzera grazie ai gol di Joselu, Ruiz (doppietta) e Torres. Nelle altre partite vittorie di Bielorussia, Bulgaria, Slovacchia e Svezia.