LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | le regate inizieranno alle 15 35 Luna Rossa attende Alinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:00 Poco più di trenta minuti all’inizio dell’ultima giornata di match race valevoli per il double round robin. Queste lein programma: The final 3 races of theCup Round Robin. It’s a must win for or it’s au revoir.#AC37 #LVCup #Day8 pic.twitter.com/taeTdzvaw3 — americascup (@americascup) September 8,14:55 Come previsto le condizioni metereologiche vanno via via migliorando. Quest’oggi terminerà dunque regolarmente il double round robin. 14:48 Il direttore di regata Ian Murray ha invitato gli equipaggi a tornare verso il campo di regata. Il primo match race di giornata tra INEOS Britannia ed Orient Express inizierà15.35, a tra poco! 14:37 Non arrivano per ora decisioni ufficiali. Le previsioni mostrano un possibile spiraglio poco dopo le 15.20, momento in cui il temporale dovrebbe cessare.