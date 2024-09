Il principe William sarebbe l’ostacolo al ritorno di Harry

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 8 settembre 2024) Una fonte vicina alla Famiglia Reale ritiene che ilstarebbe sondando il terreno per farea Corte, ma ilnonfavorevole. Secondo quanto rivelato da altre fonti, infatti, ci sono alcuni ostacoli aldel duca di Sussex nel Regno Unito. In primis il fatto chenondisposto a tornare in famiglia senza aver prima ricevuto le scuse del fratello maggiore, il. La voce secondo cui ilfosse in contatto con lo staff di Palazzo per progettare un suoaveva fatto ben sperare. Dietro le quinte, infatti, sembra muoversi qualcosa per favorire il ricongiungimento tra il duca di Sussex e la Famiglia Reale. Ma il suoa casa non sarà così semplice e immediato. Il Mirror, infatti, riporta la dichiarazione di un’altra fonte, secondo cui ilpotrebbe ostacolare questo progetto.