Fezzanese fermata dal maltempo Allerta arancione salta il debutto

(Di domenica 8 settembre 2024) Prima la beffa dello stadio inagibile (e la partita da giocare a porte chiuse), poi lo stop definitivo per. Inizia con un rinvio la stagione dellache era attesa oggi alnel girone E di Serie D. L’arrivo delsu tutta la provincia (e la regione) ha portato la Protezione civile ad emettere un’meteo, che passerà a gialla dalle 16, quindi dopo l’orario di inizio del match. Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli come da protocollo, con un’ordinanza ha chiuso tutto gli impianti sportivi comunali, compreso ovviamente il ‘Miro Luperi’ dove i fezzanoti alle 15 avrebbero dovuto affrontare il Seravezza. Tutti a casa quindi, con la data del recupero già fissata per mercoledì 11 alle 16 sempre al ’Luperi’. Da parte sua mister Cristiano Rolla alla vigilia era fiducioso per il match.