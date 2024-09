Uomo Gatto di Sarabanda si è sposato | VIDEO e dettagli sul matrimonio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 7 settembre 2024) Sabato 7 settembre 2024 Gabriele Sbattella, meglio conosciuto come l'disi è, con la sua compagna Elena Cibotariu, con cui è legato da qualche anno. La cerimonia, celebrata con rito civile, si è svolta nel comune di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ed è stata officiata dalla consigliera Elena Piunti. L'iconico volto della trasmissione cult (l'unica!) di Enrico Papi, ha coronato il suo sogno d'amore, unendosi in. Il giornalista Massimo Falcioni ha condiviso sui social il filmato del romantico evento, dove Gabriele ed Elena si scambiano un tenero bacio accompagnati dalle note di Your Song di Elton John, una dedica musicale richiesta espressamente da Sbattella.