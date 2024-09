Ultime Notizie Roma del 07-09-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Giorgia Meloni ha respinto le dimissioni che Gennaro Sangiuliano le aveva presentato e quanto afferma in un’intervista al Tg1 lo stesso ministro della cultura sul caso boccia mi pesa raccontarlo perché tiene una sfera intima c’è stato molto personale ma io non sono ricattabile io ho dimostrato che non ho mai speso soldi pubblici dice il ministro San Giuliano sottolinea che non hai speso €1 del Ministero per Maria Rosaria boccia entrambi i biglietti del treno i viaggi li ho pagati da me con la mia carta di credito personale aggiunge avevamo una relazione anche per questo ho revocato l’incarico dice ancora San Giuliano avvio gare entro giugno 2027 con particolare riferimento alla procedura di informazione sulle concessioni balneari la collaborazione trae Bruxelles ha consentito di trovare ...