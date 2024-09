Superbike | dopo lo spaventoso incidente nelle prove Razgatlioglu esulta dai box Bmw per la vittoria di Van der Mark

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Emozioni contrastanti in casa Bmw. Sotto il diluvio al Circuit de Nevers Magny-Cours è Michael van dera vincere Gara 1 del Round Motul di Francia del Campionato del Mondo MOTUL FIM, mentre il compagno di squadra e leader della classifica Toprakhato con lui guardando la corsa dai boxlosubito nella giornata di ieri durante lelibere. E non è stato l’unico a cadere nel piovoso weekend francese: Nicolò Bulega (dell’Aruba.it Racing – Ducati) e Jonathan Rea (di Pata Prometeon Yamaha) sono caduti all’ultima chicane alla fine del primo giro. Rea ha subito una frattura del pollice e una profonda ferita, mentre il primo ha riportato contusioni alla spalla destra e alla clavicola. Rientratogli accertamenti in ospedale,non si è voluto perdere la gara del suo compagno di squadra.