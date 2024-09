Musica l’elettronica incontra la sinfonica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Sesto Fiorentino, 7 settembre 2024 – Si è svolto ieri sera, sul palco del Festival “Liberi tutti” in piazza del Comune a Sesto Fiorentino la data zero del progetto che vede protagoniste laelettronica e quella. Alex Neri, Salvatore e l’ElectroSymphonic Orchestra, nata da un’idea dello stesso Frega e del manager Luigi D’Amico si sono riuniti tra le mura di ZoWorking per mettere a punto una scaletta composta da vari successi dei Planet Funk, di cui Alex Neri è co-fondatore e il primo inedito a firma Neri e Frega, “The 7th Day”. "Liberi tutti" a Sesto Fiorentino Frega racconta: “Ho svolto un lavoro di ascolto minuzioso di ogni brano che ho scelto per questo evento e che ho trascritto per orchestra, creando nuovi sistemi armonici su grandi hit come Chase The Sun e Who Said.