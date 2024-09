LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | è il giorno di Sabatini Caironi e Contrafatto

Leggi tutta la notizia su oasport

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella penultima giornata dell'alledi Parigi. C'è ancora una buona fetta d'Italia impegnata oggi, ed è forse anzi ilpiù importante che si vivrà allo Stade de France di St. Denis. Oggi, infatti, è il momento del trio che, a Tokyo, ha messo insieme una memorabile tripletta nei 100 metri della categoria T63. Ambra, Martinae Monicasaranno infatti ancora impegnate a tentare di dare nuove soddisfazioni all'Italia, con la prima entrata a Parigi da portabandiera, la seconda che ha già un argento (dal salto in lungo) al collo e la terza che ha il secondo miglior tempo in entrata nella competizione tra le iscritte.