La Serie B al voto | Vittorio Veltroni e Beppe Dossena sfidano Balata Il giallo sulla regolarità delle loro candidature

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Il pallone italiano torna ale la prima partita si gioca inB. Giovedì 12 settembre i club del campionato cadetto dovranno scegliere ilprossimo presidente tra Mauro, n.1 uscente,, noto manager nipote di Walter, e l’ex campione del mondo. Con unsulle ultime due, per un busillis sui termini di scadenza su cui nessuno ha voluto pronunciarsi. Come noto, il calcio si prepara ad un’intensa stagione elettorale, che culminerà nelper la FederCalcio, con il presidente Gabriele Gravina che da mesi sta brigando per rimanere in sella nonostante i fiaschi della sua gestione.