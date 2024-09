Kvaratskhelia show con la Georgia | gol e assist contro la Repubblica Ceca – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024)dicon la, l’attaccante del Napoli protagonista con un gol e unin Nations League Gara mostruosa delladi Khivchain Nations League. Inseriti nel gruppo 1 del girone B con Ucraina e Albania, i ragazzi allenati da Sagnol hanno distrutto per 4-1 lanella sfida d’esordio. Partita più equilibrata nel primo tempo, dove sono poche le emozioni, ma che nel secondo vede i padroni di casa dilagare in pochissimi minuti. Il match andato in scena allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi, città natale di Kvara, ha messo ancora una volta in evidenza l’enorme qualità deini, tra le nazionali più interessanti in Europa in questo momento. Tantissimi i calciatori di livello, a partire da Mamardashvili, fino a Mikautadze, compagno d’attacco del 77 partenopeo.