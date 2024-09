Italia la rinascita in una competizione ‘amica’! I giovani e l’influenza del blocco-Inter | adesso Spalletti è sulla strada giusta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) La nuova Nazionalena ha risposto presente e il percorso negativo a Euro 2024 sembra già un lontanissimo ricordo. La squadra di Lucianoha ottenuto una splendida vittoria contro la Francia nella Nations League, consolidando ancora una volta la sua reputazione di specialista in questa. Dopo i recenti podi delle ultime edizioni, con il terzo posto conquistato per ben due volte, gli Azzurri dimostrano di avere tutte le carte in regola per puntare in alto anche in questa edizione. La qualificazione alla Final Four è già vicina, e con essa la possibilità di migliorare ulteriormente un record già impressionante: nelle ultime tre edizioni, soloe Spagna sono riuscite a salire sul podio più di una volta. La Nations League: unadi merito Molto spesso, la Nations League viene sottovalutata o addirittura snobbata, ma la realtà è ben diversa.