Errori di stile e look da copiare come sono vestite le invitate alla New York Fashion Week

(Di sabato 7 settembre 2024) Il count down ha raggiunto lo zero: la Newè ufficialmente iniziata. Sulle passerelle sfilano le collezioni Primavera Estate 2025, ricche di tendenze e nuove proposte. Ma se si èricerca di ispirazioni didae replicare nell’immediato, per un autunno all’insegna del glamour, lo spettacolo da non perdere è quello che va in scena per le vie della Grande Mela. Lo Street Style di New2025 si fa riconoscere per il suo lato urban chic, saggiamente aggiornato alle ultime reference virali sul web. Giovane e divertente, ma anche raffinato e dall’aspetto lussuoso, non delude mai. Anche se, qualcuno che osa un po’ troppo e compie scivoloni dic’è sempre.