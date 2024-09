Anticipazioni The Family Ultima Puntata | La Fine Di Hulya!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 7 settembre 2024)The: sul finale della soap opera, si conclude anche la storia di. La donna vendica la morte di Cihan ed è poi pronta a voltare pagina! Theprosegue su Mediaset Infinity in Italia, mentre in Turchia ha già chiuso i battenti. Al centro dell’attenzione, anche nel corso delle ultime puntate, ci sarà sempre. La perfida antagonista della soap opera dovrà fare i conti con un dolore molto forte che la porterà a compiere una dura vendetta. Ma ecco che cosa sta per succedere.Thedistrutta per l’addio a Cihan! Nel corso delle puntate turche di The, al centro dell’attenzione c’è ancora Ilyas Koruzade. L’uomo, fino alladella soap opera, non abbandona mai il progetto di vendicarsi dei Soykan e soprattutto di togliere la vita ad Aslan.