(Di venerdì 6 settembre 2024) “Stiamo entrando in un periodo molto difficile, soprattutto durante il prossimo inverno. E per affrontare queste sfide abbiamo bisogno dimenti nel”. Con queste parole (riportate dal Financial Times) il deputato Oleksandr Merezhko, afferente al partito del presidente ucraino Volodymyr, ha commentato ildipromosso dal presidente ucraino negli scorsi giorni,che è stato ratificato giovedì 5 settembre dalla Verkhovna Rada (il Parlamento ucraino ndr). Tuttavia, sono pochi i volti nuovi arrivati nella compagine governativa: la maggior parte delle nove posizioni oggetto del ricambio è stata occupata da funzionari che già ricoprivano ruoli ministeriali o nell’amministrazione presidenziale.