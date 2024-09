Tempesta d' amore anticipazioni italiane | la morte di Vroni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ad', la famiglia Schwarzbach verrà presto travolta da una terribile tragedia, come raccontano gli spoiler relativi ai prossimi episodi italiani. Tutto avrà inizio con l'incidente di, la figlia minore di Alexandra e Markus, che è caduta dalla moto durante un'escursione con Valentina Saalfeld. La ragazza, dopo la caduta, verrà trasferita d'urgenza in ospedale dove, a causa della gravità delle ferite riportate, verrà subito sottoposta ad un intervento chirurgico per arrestare un'emorragia interna. L'operazione diandrà bene, ma, quando la giovane si sveglierà, apprenderà che dovrà tornare in sala operatoria per subire una nuova operazione a causa delle numerose fratture causate dall'incidente. Eleni, intanto, sarà disperata per la situazione di sua sorella e si avvicinerà a Christoph.