Sono affiliati all’organizzazione neonazista Aast Arresti domiciliari e obbligo di dimora per due ventenni a Cagliari e Milano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Erano legati ad, un network russo di suprematisti neonazisti presente su Telegram. Per questo un diciottenne è stato arrestato ae un ventenne di origine rumena ha ricevuto l’dinel Milanese in esecuzione di due misure cautelari seguite alle indagini coordinate dalle sezioni di Polizia die Vicenza. Il diciottenne, sottoposto alla misura cautelare degli, è accusato di essere parte dell’e di un’organizzazione terroristica di matrice suprematista connessa denominata The Base, riconducibili al programma internazionale “White Suprematist Extremism” il cui obiettivo fondamentale è incentrato sulla commissione di atti di terrorismo e di violenza per motivi di odio raziale.