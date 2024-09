LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | Marquez parte forte nelle PL Bagnaia per ora non spinge

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.16 Bastianini sale in 11a posizione a 953 millesimi dalla vetta,invece si mette al settimo posto a 807. 11.15 Martin migliora di nuovo, abbatte il muro dell’1:32 e fa segnare un 1:31.779 con 298 millesimi su Marc. 11.14 Binder fa segnare ottimi parziali ed ora sale al quinto posto a 416 millesimi dalla vetta. 11.13 Martin migliora e sale al comando in 1:32.030 con 47 millesimi su Marc. 11.12 Rins migliora e sale all’ottavo posto a 703 millesimi da, mentre Martin si rilancia e fa segnare il record nel T2. 11.11 Riprende il lavoro anche per Pecco. La pista si ripopola, andiamo a vedere se i piloti cercheranno il tempo o andranno sulle comparazioni. 11.09 Di nuovo in azione anche Martin, seguito da Morbidelli, Miller e Bezzecchi.attende ancora qualche secondo. 11.