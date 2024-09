Grandi tecnologie per l’arte Blooming Festival bit d’autore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tutto pronto a Pergola per l’edizione 2024 (l’ottava) di, l’originalededicato alla promozione delle espressioni artistiche di ricerca nel campo della cultura digitale, della musica e delle arti elettroniche, in programma per domani e sabato. La manifestazione vedrà all’opera artisti e studi creativi internazionali con installazioni, video e live performance all’interno di location uniche del centro storico. Chiese, giardini, cantine e sotterranei di antichi palazzi si animeranno tra proiezioni, immagini e suoni che proporranno una lettura immaginifica della città dei Bronzi, stimolando la meraviglia e la curiosità dei visitatori e contribuendo a valorizzare in modo innovativo il patrimonio storico e architettonico di Pergola. Protagonisti, come detto, importanti e riconosciuti artisti internazionali del settore, alcuni al debutto in Italia.