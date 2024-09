Caprarica fa delle rivelazioni | Farò infuriare i fan della principessa Diana

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 6 settembre 2024) A Pomeriggio 5 sono tornati a parlarefamiglia reale inglese e non potevano non chiamare il più noto esperto in materia, Antonio. Myrta Merlino ha annunciato così l’argomento del giorno: “Ci sono tanti matrimoni che ci fanno sognare, ma che poi finiscono e tanti di questi – lo devo dire – sono nel mondo dello spettacolo. Alcuni sono matrimoni lampo, che durano il tempo di un giorno. C’è Britney Spears che ha sposato l’amico d’infanzia e poi si è divorziata 50 ore dopo. E a proposito di matrimoni che fanno sognare, il nostro ospite ne sa qualcosa, ci sono quelli dei reali inglesi, su tutti quello die Carlo. L’amore di Carlo e Camilla così poco empatico, diciamola tutta, nessuno si era affezionato a loro, però il loro legame è d’acciaio“.