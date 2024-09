Arrampicata sportiva Laura Rogora in finale nella lead a Koper in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Rimane un’azzurra dopo la selezione delle qualificazioni e delle semifinalidellatappa didel2024 di(Slovenia). Si tratta di una fantasticache si conferma essere un riferimento in questa specialità dopo il titolo europeo conquistato la scorsa settimana.è partita con un settimo posto nelle qualificazioni con il punteggio complessivo di 7.12 e ha alzato ulteriormente l’asticella in semicon lo score di 46+, preceduta solo dal fenomeno sloveno e oro olimpico Janja Garnbret che ha raggiunto il top della parete. Eliminazione in semiinvece per Camilla Moroni che ha raccolto lo score di 36 e si è piazzata diciassettesima.