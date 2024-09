Sull' Etna è boom di piccoli produttori La proposta di Seby Costanzo | Facciamo una cantina coworking

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il successo dei vini dell’e la varietà dei suoi versanti ha stimolato negli ultimi anni la moltiplicazione di nuove cantine, spesso minuscole, con una produzione di poche migliaia di bottiglie. Secondo alcuni, l’onda dei ‘ssimi’ rischia di drogare il mercato e di abbassare la qualità. A causa delle modeste dimensioni, dei costi di gestione elevati e della carenza di competenze, non tutti iesordienti sono in gradi di reggere il confronto con le cantine che hanno fatto la storia. Questa estate Salvino Benanti, titolare della omonimache ha fatto la storia dell’, ha lanciato al Gambero Rosso ladi «una grande cooperativa, dove ipotrebbero conferire le uve. In questo modo non sarebbero abbandonati a loro stessi».