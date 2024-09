Sangiuliano-Boccia? Esistono foto molto delicate Ma nessun settimanale poi ha deciso di pubblicarle

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il casosi ingigantisce ogni giorno di più. Il ministro della Cultura, dopo lo sfogo in lacrime al Tg1: "Con lei ho avuto una relazione, ma non ho mai speso soldi pubblici", hadi rassegnare le dimissioni. Ma la premier Giorgia Meloni le ha respinte. Però la questione relativa al ministro e alla sua "consulente"non è affatto chiusa e ora trema l'intero governo. Uno dei paparazzi che hagrafato la coppia esce allo scoperto. "altregrafie del ministro Gennaroin compagnia di Maria Rosaria. E - sostiene Alex Fiumara a Il Fatto Quotidiano - sonopiùdi quelle che abbiamo venduto alGente. So di queste altregrafie - prosegue - perché me l’ha raccontato una mia fonte, interna a un, che le ha viste, me le ha descritte e mi ha detto che alla fine è statodi non".