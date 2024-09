LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Tapia in zona medaglia dopo 4 lanci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:56 Quartoo da 33 per, che resta comunque 2° quando ne mancano due! 12:55 Il 4°o di De Amo Cano (SPA) è un 36.67 che non cambi nulla nella parte alta della classifica, resta 3° lo spagnolo. 12:54 Altra pausa. Si premia Luca Ekler, fuoriclasse del salto il lungo T38. 12:50 Da Silva! Ancora sotto un punteggio da podio il suo 4°o! 12.49 Bene Marinkovic (AUT), con 38.14 si porta a pochi cm dalladi bronzo. 12:48 Ancora un nullo per l’iraniano Olad. 12:47 E allora! Ripresa la finale maschile dio del disco F11, mancano tre salti alla fine! 12:45 In corso le premiazioni delle gare concluse in mattinata. 12:43 Si va quindi alla breve pausa con l’azzurro in seconda posizione. Chiaramente non sarà facile tenere dietro il brasiliano Da Silva, detentore del record del mondo.