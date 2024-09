La parrocchia di San Giovanni Battista in festa in onore dei Santa Maria della Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 5 settembre 2024 – Questa sera alle 21 è previsto il rosario per la pace nel mondo con i bambini e i ragazzi del catechismo, sabato 7 settembre alle ore 20.30 si terrà la tradizionale processione che interesserà le vie del Galletto, via traversa di Manciano fino all’intersezione con la Strada Provincia 25. Domenica 8 settembre, alle ore 10.00 verrà officiata laMessa e al termine il tradizionale pranzo conviviale. Il borgo di Manciano, conosciuto localmente come "", a pochi km dal capoluogo comunale, si trova nella pianura che, come ricorda Dante nei versi 46-47 del XXIX canto dell'Inferno: «Qual dolor fora, se de li spedali / di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre», un tempo era occupata da una palude, bonificata a più riprese. Oggi terra fertile, che ha favorito lo sviluppo dell'agricoltura.