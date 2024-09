Judo Ucraina in grande evidenza nel day-1 delle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Calato il sipario sulla prima giornata di incontri alla Champ-de-Mars Arena di Parigi, la casa dela queste2024. Azzurri non presenti in questo day-1. La compagine tricolore inizierà la propria avventura da domani, con Paolo Dongdong Camanni, Valerio Romano Teodori e Simone Cannizzaro, al debutto assoluto nella rassegna paralimpica, Matilde Lauria alla seconda partecipazione dopo quella di Tokyo 2020, dove arrivò ai quarti di finale, e Carolina Costa, campionessa del mondo e bronzo tre anni fa. Una prima giornata in cui la compaginesi è messa in. Nataliya Nikolauchyk ha vinto l’oro nella categoria dei -48 kg J1, prevalendo nella sfida contro la giapponese Shizuka Hangai. Il bronzo è stato conquistato dalla turca Ecem Tasin Cavdar e dalla brasiliana Rosicleide Silva de Andrade.