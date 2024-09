Inter Correa verso l’uscita | due opzioni sul tavolo Rebus Dumfries

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 5 settembre 2024)resta in uscita: per l'argentino si sono fatte avanti due squadre. Marotta al lavoro anche per sciogliere il nodo. Si è rimessa subito in carreggiata l', dopo il deludente debutto su campo del Genoa. I nerazzurri, nelle due partite successive, hanno battuto senza affrontare particolari problemi il Lecce e l'Atalanta tornando così in vetta alla classifica seppur insieme alla Juventus, al Torino e all'Udinese. Ora il programma prevede la trasferta sul campo del Monza, in programma il 15 settembre alle ore 20.45. La lista dei convocati, salvo sorprese, non conterrà il nome di Joaquinin procinto di salutare la compagnia. Joaquinpuò lasciare l'.