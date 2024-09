Il film della strage di Paderno nel racconto del 17enne | il coltello le aggressioni e l’intenzione di incolpare altri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Quando si sono addormentati sono sceso, ho preso una maglietta nera e l’ho divisa a metà per impugnare il, perché avevo intenzione di pulire ilper fare”. Inizia così ildineldelche ha confessato l’omicidio di padre, madre e fratellino di 12 anni con cui, dopo la festa di compleanno del padre, aveva giocato alla Playstation. Il primo a essere colpito con decine di coltellate delle 68 in totale inferte alle tre vittime è stato il 12enne. Poi ilsi è diretto “in camera dei miei genitori”. Loro, ha proseguito, “hanno acceso la luce, io ero davanti a loro con ilin mano. Loro mi hanno detto di stare calmo, sono venuti in camera con me e lì li ho aggrediti”.